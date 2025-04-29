В ЛНЗ объяснили причину увольнения работников клуба: "Изменения неизбежны для развития"
Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк прокомментировал кадровую революцию в клубе.
– Эти решения продиктованы необходимостью перезагрузки определенных процессов в клубе. Мы проанализировали результаты работы за последний период и пришли к выводу, что изменения неизбежны для дальнейшего развития клуба. В то же время я хочу искренне поблагодарить каждого, кто работал и все делал для результата команды.
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– Кто возглавит медианаправление черкасского клуба?
– О новых назначениях клуб вскоре объявит официально, – сказал Каюк для Sport.ua.
Ранее стало известно, что ЛНЗ прекратил сотрудничество с менеджером по медиа и маркетингу Андреем Вековым, директором клуба Василием Гречаным и администраторами Борисом и Никитой Кузьмиными.
К слову, сейчас ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе подопечных Романа Григорчука 27 баллов после 26-ти туров чемпионата.
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