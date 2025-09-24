Форвард Мидтьюлланда Франкулину Джу забил первый гол в основном этапе Лиги Европы 2025/26.

Звезда сборной Гвинеи-Бисау Франкулину Джу отметился красивым голом в ворота Штурма. Он забил "олимпийский" гол – прямым ударом с углового. Это взятие ворот стало первым в основном этапе Лиги Европы 2025/26.

В чемпионате Дании Франкулину забил 8 голов в 8 матчах. Прошлым летом один из французских клубов предлагал за него 30 млн евро, но получил отказ.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0. Игра продолжается.

