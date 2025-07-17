Защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился эмоциями после ничьей с Ильвесом и прохода "горняков" в следующий раунд квалификации ЛЕ, где они встретятся с Бешикташем.

"У нас было очень много моментов, чтобы забить один, два, или три гола, чтобы порадовать болельщиков и всех людей, которые пришли на футбол. Несмотря на 6:0 в первом матче, мы приезжали сюда за победой. Понимали, что это достаточно комфортный счет, но на каждый матч мы выходим с высоким настроем, чтобы победить.

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Выход с капитанской повязкой на матч еврокубков? Конечно, для меня, как для воспитанника Шахтера, вообще всегда приятно выходить на футбольное поле и играть за эту команду. Я с 9 лет здесь. Конечно, это большая ответственность для меня, большая мотивация. То, что тренер доверяет именно мне выйти в стартовом составе и вывести команду на футбольное поле – это двойная ответственность.

Туран требует очень много перемещений, очень много надо работать на оборону всем. Не только защитникам, а и нападающим. Как вы можете увидеть, у нас вся команда действует в отборе.

Наш следующий соперник – Бешикташ? Наверное, в Лиге Европы лучшие команды, чем в Лиге чемпионов, если смотреть, какая команда попалась Динамо, какие там команды вообще. Бешикташ – это сильнейшая команда, которая могла попасться в любом раунде квалификации, но они попались нам во втором.

Но я думаю, что это также хороший для нас будет опыт, потому что там очень много хороших игроков, опытных, очень классный стадион, болельщики. Я думаю, мы приедем туда и будем получать удовольствие от игры, от атмосферы", – рассказал Валерий Бондарь на послематчевой пресс-конференции.

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