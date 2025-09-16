Во вторник, 16 сентября, в матче ПСВ – Унион Сент-Жилуаз был забит первый гол Лиги чемпионов сезона 2025/26. Его оформил форвард бельгийской команды Промис Дэвид – с пенальти. На 9-й минуте канадец переиграл с 11-метровой отметки вратаря ПСВ Матея Коваржа, разведя его и мяч по разным углам.

"Тату, это для тебя": ненавидел футбол в детстве и переписал историю в Бельгии – тренер-сенсация теперь в ЛЧ

После того, как Дэвид отправил мяч в сетку, он отпраздновал этот гол со своим тренером Себастьяном Поконьоли.

Отметим, что пенальти "привез" полузащитник ПСВ Пепи.

Напомним, что Дэвид огорчал сборную Украины на летнем товарищеском турнире Canadian Shield.