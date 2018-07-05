В Лиге чемпионов и Лиге Европы разрешили проводить 4 замену в экстра-таймах

Замена во время матча / официальный сайт УЕФА

УЕФА ввел новое правило, согласно которому команды могут проводить четвертую замену, если за 90 минут победителя не выявили.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о внедрении нового правила.

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Начиная с сезона 2018/2019, в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы будет разрешено использовать дополнительную четвертую замену, если игра перейдет в экстра-таймы.

Ранее это правило ввело ФИФА на матчах чемпионата мира. Сборная России стала первой командой, которая воспользовалась таким правом.