Глава судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина рекомендовал арбитрам на Мундиале компенсировать всё неигровые минуты к каждому из таймов, вследствие чего арбитры компенсировали по 10-15 минут. УЕФА не намерен рекомендовать арбитрам под своей эгидой брать пример с новых неписаных правил, которые стали нормой на ЧМ-2022 в отношении компенсированного времени.

Коллина объяснил, почему судьи компенсируют много времени на ЧМ-2022

"Семь, восемь или девять минут добавленного времени станут нормой", – говорил Коллина. Но не в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

"В настоящее время это не входит в нашу повестку дня", – заявил президент УЕФА Александер Чеферин в комментарии NU.nl.

Не всё понятно, как поступят в этой ситуации европейские чемпионаты. Так, чемпионат Нидерландов определится с применением нововведения только по окончании ЧМ-2022.

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