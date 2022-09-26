"В лагере нашей команды какой-то вирус": тренер шотландцев пожаловался на кадровые проблемы перед дуэлью с Украиной
Главный тренер "Тартановой армии" Стив Кларк рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда.
"Сегодня утром на тренировке отсутствовало несколько футболистов. В нашем лагере какой-то вирус, обычная болезнь.
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Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно отправляются с нами в Краков. Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но у нас также есть решимость сыграть с Украиной и закончить дело в группе Лиги наций", – сказал Кларк на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится в четверг, 27 октября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.
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