"Сегодня утром на тренировке отсутствовало несколько футболистов. В нашем лагере какой-то вирус, обычная болезнь.

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Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно отправляются с нами в Краков. Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но у нас также есть решимость сыграть с Украиной и закончить дело в группе Лиги наций", – сказал Кларк на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, решающий поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится в четверг, 27 октября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

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