В Ла Лиге считают, что Барселона уже договорилась с Месси, – источник
Руководство Барселоны активно готовится к возвращению звездного нападающего Лео Месси в Испанию.
Слухи вокруг будущего семикратного обладателя "Золотого мяча" не утихают. Лео Месси уже получал невероятные предложения от арабов и МЛС, но он стремится остаться в Европе.
Месси впервые прокомментировал возможный уход из ПСЖ
Как сообщил инсайдер Жерар Ромеро, в Ла Лиге считают, что у Барселоны уже есть договоренность с аргентинцем. В конце марта "блаугранас" направили экономический план возможного возвращения Месси. Однако, Ла Лигу он не устроил, но вскоре каталонский клуб представит новый вариант действий. Отмечается, что маркетинговый отдел уже ведет подготовку к возможному возвращению звездного нападающего.
Напомним, что контракт Лео Месси с ПСЖ истекает летом текущего года. Из-за токсической атмосферы в парижском клубе у катарцев не осталось надежды продлить действующее соглашение с игроком. Ожидается, что Месси продолжит карьеру именно в родном клубе.
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