Слухи вокруг будущего семикратного обладателя "Золотого мяча" не утихают. Лео Месси уже получал невероятные предложения от арабов и МЛС, но он стремится остаться в Европе.

Месси впервые прокомментировал возможный уход из ПСЖ

Как сообщил инсайдер Жерар Ромеро, в Ла Лиге считают, что у Барселоны уже есть договоренность с аргентинцем. В конце марта "блаугранас" направили экономический план возможного возвращения Месси. Однако, Ла Лигу он не устроил, но вскоре каталонский клуб представит новый вариант действий. Отмечается, что маркетинговый отдел уже ведет подготовку к возможному возвращению звездного нападающего.

F5 CARPETA LEO MESSI



A finales de Marzo, el FCB mandó un programa de viabilidad a la Liga para la llegada de Messi pero aún no es suficiente para encajar el FairPlay.



Durante los próximos días el FCB presentará una actualización del programa



https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/7mfReted6p — Jijantes FC (@JijantesFC) April 14, 2023

Напомним, что контракт Лео Месси с ПСЖ истекает летом текущего года. Из-за токсической атмосферы в парижском клубе у катарцев не осталось надежды продлить действующее соглашение с игроком. Ожидается, что Месси продолжит карьеру именно в родном клубе.

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