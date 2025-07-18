Официальный сайт Атлетико сообщил об уходе в аренду голкипера Молдована. Следующий сезон Горациу проведет в Овьедо. Он стал четвертым румыном в истории астурийского клуба.

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Во второй половине прошлого сезона Молдован играл в аренде за Сассуоло в Серии В. Он присоединяется к Овьедо, чтобы обеспечить безопасность в воротах и составить конкуренцию Аарону Эсканделлю.

Ранее сообщалось, что Овьедо интересуется вратарем Реала Андреем Луниным.