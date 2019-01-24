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В Кубке Либертадорес эквадорский футболист Рохас выполнил впечатляющий финт против команды экс-карпатовца Эрбеса

24 января 11:43 143 Читати українською
В Кубке Либертадорес эквадорский футболист Рохас выполнил впечатляющий финт против команды экс-карпатовца Эрбеса
Хуан Рохас / ФК Дельфин

Вингер эквадорского Дельфина Хуан Диего Рохас решил порадовать болельщиков невероятным финтом в матче Кубка Либертадорес против Насьоналя Асунсьон, цвета которого защищает бывший игрок Карпат Кристиан Эрбес.

В первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес Дельфин из Эквадора дома разгромил Насьональ Асунсьон, за который выступает бывший хавбек Карпат Кристиан Эрбес, со счетом 3:0.

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Но самым впечатляющим моментом матча стал не итоговый результат, а финт в исполнении Хуана Рохаса. Эквадорец после приема мяча на правом фланге сделал переступы, но не вперед, как это принято, а назад.

Победитель этой пары выходит на венесуэльский Каракас.

Теги
Мир Видеоновости Кубок Либертадорес Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон Кристиан Эрбес Кристиан Эрбес Дельфин Хуан Рохас Хуан Рохас
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