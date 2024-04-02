"Хорошая игра, тяжелая, но должны были обыгрывать, должна была быть наша победа. Надо было реализовывать свои моменты и не доводить до такого, что сейчас будем сидеть в раздевалке с опущенной головой. Используй свои моменты и не жалуйся – на пенальти, на VAR.

Победный пенальти на 90+4 в видеообзоре матча Рух – ЛНЗ – 1:0

Паузы, фолы, свистки? Мы этого ожидали, никто не хотел проигрывать, была мужская игра. Я считаю, что мы ее не проиграли, просто не смогли использовать свои моменты и в конце за это поплатились. Пенальти? Не знаю, я не просматривал, но если арбитр смотрел VAR, то, наверное, чистый пенальти", – поделился Бойко на YouTube-канале ЛНЗ.

Напомним, ЛНЗ проиграл Руху (0:1), пропустив с пенальти в компенсированное время. После этой игры черкасцы остались девятыми с 25 очками в активе.

Рух вырвал победу над ЛНЗ благодаря пенальти Притулы на 90+4 – двойная подстава от легионера черкасцев