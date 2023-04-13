– Бускетс, Джеко, Ди Мария и Месси – что этих игроков связывает с Интер Майами?

– Я думаю, что слухи (смеется). В команде шутят, где Месси будет сидеть в раздевалке. Что будет говорить в той или иной ситуации. Вот так, – коротко ответил Кривцов в интервью FanDay.

Добавим, что 32-летний украинец сразу стал едва ли не самым статусным игроком Интер Майами после своего зимнего перехода из Шахтера. Впрочем, клуб Дэвида Бекхэма явно настроен пригласить новых звезд из Европы, среди которых называют и Лионеля Месси.

Месси может стать одноклубником украинца – Барселона рискует остаться ни с чем