"Ней – хороший мальчик. Мы ссорились только один раз, все знают о том матче против Лиона (Кавани забрал у Неймара право бить пенальти и промахнулся – прим. Футбол 24). Мы поссорились, даже в раздевалке спорили, но на этом все.

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Остальные слухи о наших конфликтах не соответствует действительности. Честно, это все неправда. Да, мы очень разные. Я всегда говорил, что в команде не все должны быть друзьями. По моему мнению, для команды является важной дружба на поле, защита друг друга, борьба друг за друга. Впрочем, после раздевалки нет необходимости дружить со всеми или ходить вместе на ужин", – приводит слова Кавани L’Equipe.

Напомним, уругваец выступал за ПСЖ с 2013 по 2020 годы, а недавно присоединился к Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.

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