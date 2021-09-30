Форвард Атлетико Луис Суарес убежден, что ситуация в Барселоне пока не подходит для прихода легендарного Хави в статусе главного тренера.

"Я, как фанат футбола, и как человек, который знает, что Хави сделал для Барселоны как игрок, считаю, что сейчас не время для того, чтобы возглавлять команду. Хави достаточно умен, он понимает сложность работы в клубе. Он должен подождать нужный момент.

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Сейчас в Барселоне идет война, которая приносит вред футболистам. Я считаю Хави очень квалифицированным тренером, возвращение на Камп Ноу может сделать его таким же успешным в Барселоне, как и в бытность игроком", – приводит слова Суареса AS со ссылкой на Sport.es.

Отметим, что после фиаско с Бенфикой позиции Кумана во главе Барселоны серьезно ухудшились – боссы "блаугранас" уже активно ищут кандидатов на смену нидерландцу.

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