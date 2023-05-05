Арт-объект под названием "Заради свободи" создали художники объединения Paint Hunters при содействии компании FAVBET.

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Картину рисовали в течение нескольких недель, работая утром до позднего вечера. Чтобы нанести стенопись высотой в пять этажей, использовали подъемную технику. Теперь это одна из самых больших уличных картин на Подоле, увидеть ее можно уже сейчас на здании по ул. Игоревской 16.

По замыслу команды проекта, мурал с изображением украинского воина и кратким стихотворением – символ непокорности украинцев и посвящение несокрушимости украинских военнослужащих.

"Серость и безысходность, так привычные нашему агрессору, никогда не найдут в нашей стране ни понимания, ни поддержки. Как бы ни было сложно, мы живем и идем вперед. Поэтому FAVBET продолжает поддерживать спортивные и культурные проекты, дарить эмоции и поддерживать ВСУ. Этот мурал – наша благодарность воинам и подарок всем киевлянам, отстоявшим город, которому пророчили всего три дня", – рассказал креативный тимлид FAVBET Анатолий Симачинский.

Создатели мурала – художники Марьян Мотрук и Дмитрий Касянюк из Paint Hunters, которые были авторами оформления "Потягу до перемоги" Укрзализныци, посвященный защитникам "Азовстали", а также реализовали несколько крупных проектов в украинских городах.

"Мне хотелось, чтобы люди были благодарны военным, благодаря которым мы остались на своей земле, под своим желто-голубым флагом. И эта картина – одно из проявлений благодарности, которое и через годы будет напоминать о тех, благодаря чьей храбрости и преданности мы сохранили независимость и одержали победу", – рассказывает художник Дмитрий Касянюк из Paint Hunters.

Вместе с муралом команда проекта также представила видео о его создании с таймлапсом творческого процесса и интервью с авторами.

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