"Чувствуется тяжелая атмосфера. В Киеве... Честно говоря, не уверен, что поеду туда. Там будет только одна последняя игра – 26 ноября. Посмотрю, как будет развиваться ситуация к тому времени... 1 октября мы играли во Львове, слышали сирены. На улицах полиция предписывала прохожим разойтись по домам, люди бегали. Посреди матча взвыли сирены.

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Игру остановили, и мы спрятались в бункерах. Мы пробыли там от получаса до 45 минут. Похоже на раздевалку, но под землей. В других играх паузы достигали 2 – 2,5 часа. На самом деле, как только по Украине запускают ракету, сирены систематически раздаются по всей стране, даже если ракета приземлится за 1000 или 1300 км. Во Львове мы пересекаем дорожные препятствия или блокпосты: мешки с песком, пулеметы, металлические конструкции, чтобы останавливать бронетехнику. Также можно увидеть обломки танков.

На прошлой неделе мы выехали автобусом в 17 часов от львовского стадиона и прибыли в Кошице в 10 утра следующего дня... На границе между Украиной и Словакией проверки продолжаются невероятно долго – до 10, а то и 12 часов. Когда вы приезжаете, перед вами уже три-четыре автобуса в очереди, и на каждый автобус уходит почти 1,5-2 часа. С украинской стороны все идет довольно быстро, а со словацкой… Там солдаты со своими "калашами". Они вынуждают нас выходить из автобуса и проходить через ворота. Проводят мимо собак. Несколько раз проверяют паспорта, просят всех выходить из автобуса, открывают сумки", – приводит слова Балули Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien.

Добавим, что Фарес сыграл в 7 матчах по СК Днепр-1 в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.

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