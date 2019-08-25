"В Киеве мне было очень трудно, я привык быть дома", – Русин рассказал, почему предпочел Зарю перед Карпатами

Нападающий Зари Назарий Русин поделился ожиданиями от игры с Карпатами в рамках 5-го тура УПЛ. Напомним, что 20-летний форвард является уроженцем Львовской области, то есть будет играть фактически дома.

"Матч с Карпатами – это очень важный поединок для меня, я очень хочу забить. На игру приедут родные, постараюсь забить, чтобы мы победили. Приедут мама, брат, тетя, человек 30 будет.

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Почему я не перешел в Карпаты? Мне позвонили перед сборами, сказали, что я, наверное, перейду в Карпаты. Я рад быть дома, я очень люблю дом, честно. Как приехал в Киев, мне было очень трудно, откровенно. Я такой домашний, привык быть дома. Потом позвонили из Зари, и я очень долго выбирал. Мне отец сказал и семья, что Заря играет в еврокубках. Кроме того, там Скрипник – европейский тренер, и я пошел туда. Научиться чему-то новому.

Но я очень люблю дом и первый год в Динамо мне было очень трудно, честно. Но сейчас Киев – мой второй дом", – цитирует Русина FootballHub.

Напомним, этим летом Русин перешел в Зарю на правах аренды из Динамо. В составе луганчан провел 4 матча, забил 2 гола и получил красную карточку.

К слову, поединок Карпаты – Заря начнется сегодня в 17:00. Назарий Русин попал в стартовый состав луганчан.

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