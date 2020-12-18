Секретарь КДК Игорь Грищенко рассказал о дисквалификации Мирчи Луческу за выход на поле в матче Динамо – Колос.

"Мы проанализировали поведение главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу в матче против Колоса. А именно то, что он покинул пределы технической зоны, вышел на поле и проявил несогласие с решением арбитра.

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Было принято решение предупредить главного тренера и применить дисквалификацию на один матч условно.

Также обратили внимание комитета арбитров на то, что в рапорте арбитров не было ни одной записи по этому инциденту. Решение было принято на основании информации, которую предоставил делегат матча", – отметил Грищенко в комментарии Футбол News.

Напомним, румынский специалист был настолько возмущен решениями арбитра Игоря Пасхала, который, в частности, удалил Владимира Шепелева, выскочив на поле, эмоционально возмущаясь. После этих действий Луческу временно покинул техническую зону, но через несколько мгновений вернулся и следил за встречей, которая завершилась боевой ничьей 2:2.

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