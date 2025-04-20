– Во-первых, всех поздравляю с праздником. Христос Воскрес! Трудно что-то говорить по игре. По моему мнению, когда Кривбасс забивал первый мяч, было нарушение против Джордана, Башича. Делали блок игрокам. Арбитр ВАР и главный – ничего не видят. Засчитывают гол.

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Ладно. Идем дальше. 39-я минута. Уже заиграли эпизод. Возвращаются назад, переиграли – красная карточка. Все, игру сделано. Дальше уже было трудно. Каждый второй тур у нас красные карточки. В первом круге не было таких карточек, а во втором... Неужели мы начали так жестко играть? Не вижу этого и не понимаю. Тяжело решать какие-то задачи, когда в каждом втором матче есть какая-то судейская ошибка.

– Учитывая количество потерянных очков из-за таких ошибок, ваша команда могла бы сейчас спокойно быть в пятерке.

– Началось с поединка первого круга против Вереса. Потом еще другие были игры. Трудно говорить что-то.

– Какой план на игру был у Зари?

– Победить. Агрессивно действовать в атаке. У нас есть скоростные игроки впереди. Хотели играть более вертикально. Есть много зон за спиной. До красной карточки был более-менее равный матч. Даже во втором тайме, на старте, Антюх имел отличный шанс – не забили.

– Что думаете по поводу проведения поединков в Кривом Роге?

– Сегодня хорошо, что сыграли без тревог. Я всегда рад возвращаться в Кривой Рог, поэтому если есть возможность играть здесь, то надо играть.

– Какие ставите цели до конца этого чемпионата?

– Я уже говорил – ставишь какие-то задачи, но трудно их решать, когда кто-то мешает.

– Ваша команда проявляла характер во втором тайме, пыталась навязать борьбу. Что говорили игрокам в перерыве?

– Для нас не впервые, что мы играем вдесятером. На тренировках отрабатываем то, как играть в большинстве или в меньшинстве. Пытались отыграться, но Кривбасс – очень квалифицированная команда, которая ставит свои задачи, – цитирует Бартуловича пресс-служба Зари.

К слову, сейчас Заря занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ с 32 баллами.

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