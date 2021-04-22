"Пока рано о чем-то говорить, поскольку еще сезон не завершен. В то же время я доволен ребятами, как они выполняют мои требования на тренировках и в матчах. Им необходимо было вернуть уверенность в себе, в своих силах, с хорошей организацией игры.

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Тем более, в каждой игре у нас по восемь-девять украинцеа выходит в стартовом составе. При этом все – и ребята, и тренерский штаб – прекрасно понимают, что выигрыш чемпионства обязывает поднять уровень своей игры и показывать хороший качественный футбол на европейском уровне", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

К слову, "бело-синие" после 22-х сыгранных туров опережают Шахтер на вершине турнирной таблицы на 10 зачетных баллов. Чемпионство Динамо может оформить уже в грядущем поединке против Ингульца.

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