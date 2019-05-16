В Канаде голкипер совершил три невероятных сейва в течение одной атаки – безумное видео

Голкипер канадского Ванкувера стал героем эпизода в матче МЛС.
В поединке регулярного чемпионата МЛС Ванкувер принимал действующего чемпиона – Атланту. При счете 1:0 в пользу гостей, вратарь Ванкувера спас команду от второго пропущенного мяча.
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Сначала вратарь отразил удар после выхода один на один, потом совершил сейв после очередного удара из пределов штрафной площади и, наконец, отразил добивание головой.
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Следует заметить, что героизм голкипера не спас команду от поражения, ведь поединок так и закончился минимальной победой Атланты.