toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

В Канаде голкипер совершил три невероятных сейва в течение одной атаки – безумное видео

16 мая 14:20 378 Читати українською
В Канаде голкипер совершил три невероятных сейва в течение одной атаки – безумное видео
Вратарь Ванкувера Максим Крепо / Соцсети

Голкипер канадского Ванкувера стал героем эпизода в матче МЛС.

В поединке регулярного чемпионата МЛС Ванкувер принимал действующего чемпиона – Атланту. При счете 1:0 в пользу гостей, вратарь Ванкувера спас команду от второго пропущенного мяча.

Фанаты Нивы В набросились на арбитра после матча против Полесья – видео нападения

Сначала вратарь отразил удар после выхода один на один, потом совершил сейв после очередного удара из пределов штрафной площади и, наконец, отразил добивание головой.

Коэнтрау сорвал шорты с соперника в матче чемпионата Португалии – курьез дня

Следует заметить, что героизм голкипера не спас команду от поражения, ведь поединок так и закончился минимальной победой Атланты.

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
402
Теги
Мир Видеоновости МЛС Ванкувер Ванкувер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25662 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
3
час
:
45
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук