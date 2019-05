В Канаде голкипер совершил три невероятных сейва в течение одной атаки – безумное видео

Голкипер канадского Ванкувера стал героем эпизода в матче МЛС.

В поединке регулярного чемпионата МЛС Ванкувер принимал действующего чемпиона – Атланту. При счете 1:0 в пользу гостей, вратарь Ванкувера спас команду от второго пропущенного мяча.

Сначала вратарь отразил удар после выхода один на один, потом совершил сейв после очередного удара из пределов штрафной площади и, наконец, отразил добивание головой.

Следует заметить, что героизм голкипера не спас команду от поражения, ведь поединок так и закончился минимальной победой Атланты.

#VANvATL. Crépeau once again on fire!!!https://t.co/SfyjeBm9H6