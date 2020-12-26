"Когда заразился Covid-19, сначала был достаточно спокоty. Я был заинтригован, потому что хотел увидеть, что это такое. Это поразило весь мир, это была большая трагедия, и теперь это случилось со мной. Я ждал дома, сказав себе: "Посмотрим, что будет".

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У меня болела голова. Не очень сильно, но меня это раздражало. Достаточно сложная вещь, к тому же я потерял вкус. Я злился, ведь не мог выйти на улицу хорошо тренироваться. В какой-то момент я разговаривал с домом и называл стены по имени. В таком состоянии вы фиксируете себя только на вирусе, и представляете себе все возможные беды, даже те, которых нет", – поделился Ибрагимович в комментарии Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович провел 6 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом. Сейчас 39-летний швед восстанавливается от травмы.

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