Спортивный директор "Старой синьоры" Федерико Керубини признался, почему в клубе не рассматривали вариант с трансфером голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

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Мы верим в него и считаем идеальным вариантом для нас. Отталкиваясь от нашей политики, нецелесообразно делать то, что делает ПСЖ. Иметь двоих сильных вратарей было бы не очень хорошо", – цитирует Керубини Football Italia.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма летом на правах свободного агента перебрался в ПСЖ после 8 лет в структуре Милана. За французов 22-летний кипер дебютировать еще не успел.

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