– Последней твоей командой перед Буковиной была ЮКСА, которая позиционирует себя христианским клубом. В чем это проявляется?

– Ну, руководство придерживается христианских ценностей в своих убеждениях. Нам это никак не навязывали. В клубе запрещены алкоголь, сигареты и так далее. Плюс нет мата. Перед играми мы молились. Были мотивационные часы, однако также без навязывания всего этого. Каждый делал собственный выбор. Это основные моменты.

– Идеологом этого был президент клуба Сергей Лесник?

– Да-да, Сергей Владимирович. С первых дней у нас были хорошие отношения.

Когда меня начали приглашать в ЮКСА, то я вообще не знал, что это за проект. Сказал: "Если вы хотите видеть меня в команде, то пусть наберет президент клуба". Сергей Владимирович через 20 минут мне позвонил. Сказал, что все будет день в день, четко и красиво. Также тренерский штаб проявил большую заинтересованность. Так я перешел, и началось наше с ним общение, – сказал Федотов в интервью Украинскому футболу.

К слову, сейчас ЮКСА занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Клуб из Киевской области набрал 4 очка после четырех туров.

