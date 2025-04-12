"Считаю, что Довбик вполне заслуженно стал лучшим игроком марта в Серии А. Голевое чутье у Артема есть.

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Возможно, от него требуют больше работы, как от нападающего, даже больше бороться руками. Я читал интервью тренера, который говорит, что в Италии борются, 30-40 процентов – это борьба руками. Поэтому где-то в этом компоненте ему надо добавить.

Но голевое чутье у Довбика есть! И это радует. Радует, что наши зажигают в таких топовых клубах Европы! Почему нет? Я думаю, он заслуженно получил эту награду! Ведь многие матчи выиграли с минимальным преимуществом именно потому, что Довбик забил победные мячи! Это показательно!" – сказал Воробей в интервью Sport.ua.

Напомним, в марте Довбик провел за Рому четыре матча и стал настоящим героем для "волков", забив три решающих мяча, которые принесли команде девять очков: против Комо (2:1), Кальяри (1:0) и Лечче (1:0).

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