Защитник львовян Максим Белый считает, что по итогам чемпионата его команде надо удержаться в элите, а уже в следующем сезоне Рух покажет себя во всей красе.

"Федык в эмоциях – закрытый человек, но в нем видно желание работать. Думаю, у него есть задатки, чтобы в будущем вырасти в хорошего тренера.

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Соотношение молодости и опыта в команде? Идеальное. Посмотрите на Аякс, который едва Лигу чемпионов не взял – все понимали, что там молодые топовые игроки, но без опытных никуда.

Какая планка этого Руха? Сейчас взяли Сигурдсона – это топовое усиление. Он может помочь не только на поле, но и в быту, подсказать что-то.

Думаю, что в этом году особых задач не будет – понятно, что важно не вылететь. А вот в следующем сезоне будет серьезно все", – сказал Белый в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, уже сегодня Рух в рамках 19-го тура УПЛ встретится с лидером первенства Динамо. Начало встречи в 17:00.

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