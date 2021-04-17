"Вероятно, результат справедлив. Я думаю, в начале мы доминировали и прессинговали их высоко. Мы забили гол, но потом они сравняли. Лучше я не буду комментировать, как они это сделали.

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Во втором тайме игра была напряженной, и они использовали первую же возможность. Это была отличная реакция с нашей стороны, игра была открытой. К концу могло случиться все, что угодно. Это была замечательная игра, особенно для тех, кто смотрел дома.

Пенальти меня не удивил. Когда рефери так уверенно принимает решение, я уже все знал. Обычно судьи VAR не любят идти против решения главного рефери. Они друзья, они не любят этого – указывать на ошибки друг-друга. Нет смысла жаловаться, потому что решение принято. Мы можем жаловаться, но на что жаловаться? В этой стране нам всегда говорят оставить судей в покое", – приводит слова Моуринью ВВС.

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