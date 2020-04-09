В Ярославского возникли проблемы: жена экс-президента Металлиста откровенно рассказала обо всем

Марина Ярославская, жена харьковского бизнесмена и бывшего президента Металлиста, была откровенной со своими подписчиками в Instagram. Выяснились интересные моменты.

"Шли годы, и все как-то само собой переходило в обыденность: у мужа много работы, дети, дом, многое другое. Дарил цветы на праздники – и хорошо. Через некоторое время мне стало не хватать спонтанной романтики, которая всегда присутствует в начале отношений. Я долго ходила с этим, молчала", – цитирует Марину Ярославскую Таблоид Украинской правды.

"Встретился мне как-то один интересный человек, которому я рассказала о том, что меня волновало. А он мне отвечает: "А ты мужу об этом говорила?". А я: "Нет, конечно! Это же некрасиво. Не по-женски, я гордая. Он сам все должен понимать!". Я думала, что мне вообще грех еще чего-то хотеть, ведь я и так столько всего имею", – призналась Марина.

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"На что человек мне объяснил, что мужчины и женщины не умеют читать мысли друг друга, поэтому важно разговаривать и все говорить. Если ты понимаешь, что тебе это важно – скажи об этом, иначе ничего не изменится. Я некоторое время еще была скромной, а потом начала понемногу говорить мужу, что мне было бы очень приятно получать цветы, особенно тюльпаны! Без поводов, мне это важно", – отмечает Ярославская.

В конце концов, ситуация разрешилась положительно: "Теперь в нашем доме всегда цветы, еженедельно приходит флорист. Это все замечательно, ну а где же спонтанность, которую мы, девушки, так любим?! Я уверена, что и мужчины тоже... Какой вывод из всей этой истории? Никогда не держите в себе свои желания и потребности, все говорите. Только так вас услышат, и это касается всего!".

Отношения между бизнесменом и фотомоделью, вице-королевой Харькова продолжаются уже 14 лет, однако поженились они только в 2018-м. Ярославский старше своей избранницы на 28 лет.

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