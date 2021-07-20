20-летнего тяжелоатлета поймали в городе Нагоя, в 200 км от места его тренировочных сборов в Изумисано, сообщает Kyodo News со ссылкой на собственные источники в полиции.

В Японии исчез спортсмен, который приехал на Олимпиаду-2020

Ранее Джулиус Секитолеко не прошел отбор для участия в Олимпиаде и должен был на этой неделе вернуться домой вместе со своим тренером, однако неожиданно исчез. Это заметили олимпийские чиновники, когда пришли в дом спортсмена, чтобы взять образец для тестирования на COVID-19.

Атлет оставил записку, в которой отметил: "хочу работать в Японии, не хочу возвращаться домой, потому что жизнь там сложная", а также попросил передать его вещи жене в Уганду. Позже выяснилось, что он купил билет на скоростной поезд в Нагою. С собой он прихватил только мобильный телефон, его документы остались у членов делегации Уганды.

Отметим, что в соответствии с мерами по борьбе с COVID-19, участникам Олимпийских игр в Токио разрешается посещать только ограниченное количество мест, таких как места их проживания и тренировки. Они также должны избегать контакта с жителями Японии.

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