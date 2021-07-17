20-летний тяжелоатлет находился на тренировочном сборе в Изумисано (префектура Осаки), сообщает Kyodo News.

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Джулиус Секитолеко не прошел отбор для участия в Олимпиаде и должен был вернуться домой вместе со своим тренером, однако неожиданно исчез. Это заметили олимпийские чиновники, когда пришли в дом спортсмена, чтобы взять образец для тестирования на COVID-19.

Атлет оставил записку, в которой отметил: "Хочу работать в Японии, не хочу возвращаться домой, потому что жизнь там сложная", а также попросил передать его вещи жене в Уганду. Позже выяснилось, что Джулиус купил билет на скоростной поезд в город Нагоя. Сейчас его разыскивает полиция.

Отметим, у двух членов из делегации Уганды ранее обнаружили коронавирус. Известно, что одному из них 50 лет, а другому – 20. Является ли Секитолеко вторым больным, организаторы Олимпиады-2020 держат в тайне.

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