Игрок Кирьят-Ям Бен Биньямин пострадал во время атаки ХАМАС по Израилю.

Как информирует one.co.il, 28-летний Биньямин вместе с братом и своей девушкой находился в субботу на музыкальном фестивале, который проходил на границе сектора Газа. После начала атаки ХАМАС им удалось спрятаться в укрытии, но именно туда террористы бросили гранату.

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В результате взрыва Биньямину разорвало ногу. Его вместе с девушкой эвакуировали в больницу в Беэр-Шеве. Брату футболиста удалось уехать на другом транспорте.

Сообщается, что медикам пришлось ампутировать Бену ногу из-за полученных травм. Игрок уже успел перенести вторую операцию – врачам было необходимо удалить осколки. Теперь его ждёт реабилитация.

В бункере, в котором прятался футболист, находилось до 40 человек. Таким образом, пострадал далеко не он один.

Кирьят-Ям выступает в третьем дивизионе Израиля.

7 октября на Израиль напали боевики ХАМАС из сектора Газа. В стране объявлено военное положение.