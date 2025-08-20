Ассоциация тренеров Италии призвала отстранить сборную Израиля от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Руководитель ассоциации Ренцо Уливьери призвал УЕФА и ФИФА отстранить все команды Израиля от международных турниров УЕФА и ФИФА. Ассоциация недовольна политикой Израиля в отношении сектора Газа.

"Можно ли считать футбольный матч, перед которым звучат национальные гимны, просто футбольным матчем?

Можно ли то, что происходит в секторе Газа, с тяжелыми последствиями для Западного берега и Ливана, просто отнести к числу 56 активных конфликтов в мире, которые должны вызывать одинаковое внимание и реакцию?

Террористический акт, совершенный ХАМАС 7 октября 2023 года, унесший жизни более тысячи невинных израильтян и сопровождавшийся захватом 250 заложников, – может ли он оправдать жестокий геноцид со стороны Израиля, который привел к десяткам тысяч жертв среди палестинского гражданского населения и даже к объявлению о его депортации?", – говорится в заявлении.

Сборная Италии сыграет в группе с Израилем в квалификации ЧМ-2026. На 8 сентября запланирован выездной для итальянцев матч, на 14 октября – домашний.

