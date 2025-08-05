Это положение включено в новый коллективный договор, подписанный Лигой Серии А и Ассоциацией итальянских футболистов.

Контракты игроков Серии А автоматически будут предусматривать сокращение заработной платы на 25% в случае вылета в Серию B, информирует GdS. Это положение включено в новый коллективный договор, подписанный президентом Лиги Серии А Эцио Симонелли и президентом Ассоциации итальянских футболистов (AIC) Умберто Кальканьо с одобрением Федерации футбола Италии.

Рома отказывается отпускать Довбика в Испанию – участник ЛЧ предлагал нереальные условия, но попробует еще

Годами велись разговоры о необходимости автоматического сокращения, которое за счет сокращения расходов позволило бы клубам справиться с падением доходов. Сокращения были, но они решались "по договоренности" – клубам приходилось лично договариваться об этом с игроками. Теперь это положение становится автоматическим в рамках коллективного договора.

Довбык помог Роме победить в контрольном матче – он поучаствовал в голе и заработал желтую