В связи с похоронами Папы Римского в Серии А перенесли все матчи с субботы.

Лига Серии А перенесла все матчи с субботы, 26 апреля, на другие дни в связи со смертью Папы Римского Франциска. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. Матчи Комо – Дженоа, Интер – Рома и Лацио – Парма были перенесены: встреча между действующим чемпионом и командой Артема Довбика перенесли на воскресенье, а матч между Лацио и Пармой, вероятно, перенесут на понедельник.

Клуб Серии А недоволен переносом матча с командой украинца из-за смерти Папы Римского

Интер благодаря этому переносу получит дополнительный день отдыха – за два дня до матча с Ромой "нерадзурри" сыграют в ответном полуфинале Кубка Италии с Миланом.

Перенос матчей также коснется Серии В и Серии С. Кроме футбола другие виды спорта в Италии также возьмут паузу – такое распоряжение выпустил президент Coni Малаго.

Рома минимально победила Верону – конкурент Довбыка забил и приблизил "волков" к ЛЧ, но провалился вместе с Артемом