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В Италии переиграют матч из-за ошибки арбитра – беспрецедентный случай

28 ноября 22:06 132 Читати українською
В Италии переиграют матч из-за ошибки арбитра – беспрецедентный случай
Кунео – Виртус Энтелла / Фото из соцсетей

В третьем дивизионе чемпионата Италии произошел курьезный случай с участием арбитра.

Матч Серии С Кунео – Виртус Энтелла (1:1) будет переигран из-за грубой ошибки арбитра, сообщает издание dimarzio.

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Рефери поединка Даниэле Перенцони на 61-й минуте показал желтую карточку игроку хозяев Симоне Паолини. Перед финальным свистком футболист получил вторую желтую карточку, но судья забыл показать Симеоне красную. В итоге Паолини отыграл матч до конца.

Учитывая ситуацию, сторонами было принято решение о переигровке поединка. С новой датой матча команды пока не определились.

Теги
Италия футбольные курьёзы
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