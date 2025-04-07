"Довбик должен знать, что в Италии нужно заниматься греко-римской борьбой. Ему надо в этом прибавлять.

Гол конкурента Довбика в видеообзоре матча Рома – Ювентус – 1:1

Когда выходит Шомуродов, возможно, он чувствует себя менее одиноким – и в этом он прав. Но нам приходится делать из нужды добродетель", – сказал Раньери для Calcio Mercato.

Напомним, что во вчерашнем матче Довбик вышел в стартовом составе Ромы и провел на поле 84 минуты. В этом сезоне украинец сыграл за римлян 40 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

Рома сыграла вничью с Ювентусом в провальной битве за ЛЧ – Довбик создал все моменты "волков" и помог с голом