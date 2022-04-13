Сокрушительное поражение привлекло внимание футбольной прокуратуры Италии сразу из-за нескольких факторов, сообщает La Gazetta dello Sport.

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В составе Ла Чалетты (проигравшая команда) было всего 10 игроков, один из которых девушка, которая "отбывала" номер. К тому же, все они были моложе соперника на 2 года. А самое главное – Фанум Оросей была необходима победа с разницей мячей +35.

"Вы не можете смириться с таким. Открываются футбольные школы, организовываются молодежные турниры, чтобы воспитывать у молодежи уважение. Не унижать ее. Им придется дать убедительные объяснения, чтобы избежать жестких мер. То, что произошло, очень серьезно, это противоречит нормальному футболу.

Спорт на таком уровне должен выходить за пределы в результате, это происходит в игровой форме. Уважение, веселье и культура должны быть на первом месте. Нам нужно прояснить эту историю. Недопустимо унижение", – отметил президент Футбольной федерации Италии в Сардинии Луиджи Секчи.

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