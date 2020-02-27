В Италии коронавирус подхватил первый профессиональный футболист

Коронавирус официально добрался до футбола. Диагностирован первый случай заболевания среди действующих игроков.

Футболист клуба Пьянезе, представляющий провинцию Сиена, заразился коронавирусом. 22-летний игрок пропустил прошлый поединок за высокой температуры. На днях он изолировал себя от окружающих и лег в больницу на карантин, после чего тест на коронавирус оказался положительным, информирует La Nazione.

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Это первый официально подтвержденный случай среди действующих футболистов. Добавим, что Пьянезе выступает в Серии С1 – это третий итальянский дивизион. Сейчас игрок чувствует себя хорошо, никаких осложнений у него не возникло.

Напомним, Италия является главным центром распространения коронавируса в Европе. В стране умерли уже более 10 человек (преимущественно пожилого возраста).

К слову, ранее сообщалось о возможности отмены Евро-2020 и Олимпийских игр в Токио, если распространение опасной болезни не пойдет на спад.

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