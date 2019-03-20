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В Испании заявили, что готовы клонировать Месси

18:16 109 Читати українською
В Испании заявили, что готовы клонировать Месси
Лионель Месси / ФК Барселона

Испанский генетик заявил, что готов клонировать лидера Барселоны Лионеля Месси.

Председатель Европейского генного архива Аркаде Наварро заявил, что наука готова подарить миру нового Месси, клонировав Лионеля.

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"Мы можем клонировать Месси даже с существующими технологиями. Может получиться кто-то очень близкий к Месси. Фактически его близнец. Это бы родились близнецы, а одного из них заморозили на 20-30 лет. Результат был бы примерно идентичным", – сказал ученый в комментарии Mundo Deportivo.

Отметим, Месси является обладателем пяти "Золотых мячей". Кроме этого, он – лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. В текущем сезоне Лео сыграл за каталонский клуб 26 матчей в Ла Лиге, забил 28 голов и отдал 14 ассистов.

Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил

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Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Испания
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