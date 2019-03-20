В Испании заявили, что готовы клонировать Месси

Испанский генетик заявил, что готов клонировать лидера Барселоны Лионеля Месси.

Председатель Европейского генного архива Аркаде Наварро заявил, что наука готова подарить миру нового Месси, клонировав Лионеля.

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"Мы можем клонировать Месси даже с существующими технологиями. Может получиться кто-то очень близкий к Месси. Фактически его близнец. Это бы родились близнецы, а одного из них заморозили на 20-30 лет. Результат был бы примерно идентичным", – сказал ученый в комментарии Mundo Deportivo.

Отметим, Месси является обладателем пяти "Золотых мячей". Кроме этого, он – лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. В текущем сезоне Лео сыграл за каталонский клуб 26 матчей в Ла Лиге, забил 28 голов и отдал 14 ассистов.

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