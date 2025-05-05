Как сообщает ABC, пневмония унесла жизнь популярного 74-летнего журналиста, который много лет боролся с болезнью Паркинсона.

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Хосе Анхель де ла Каса почти три десятилетия был голосом испанского спорта. Он откомментировал около 300 матчей сборной Испании, регулярно работал на Олимпийских играх и чемпионатах мира, на встречах Лиги чемпионов и других видах спорта.

Его карьера диктора началась в 1977 году, когда он освещал чемпионат Испании по легкой атлетике, и закончилась тридцать лет спустя, 2007 года, матчем между сборной Испании и Исландией.

Именно де ла Каса комментировал матч Реала и Ювентуса в Лиге чемпионов в сезоне 1997/98, когда "сливочные" прервали тридцатилетнюю засуху на европейской арене.