В Испании протестуют против Роналдо – болельщики забросают поле матча с Барселоной фальшивыми купюрами
Фанаты Вальядолида недовольны руководством Роналдо, который является президентом клуба.
Вальядолид досрочно оформил себе вылет из Ла Лиги по итогам сезона. Как информирует AS, президент клуба Роналдо намерен продать свои акции и избавиться от этого "балласта". Сообщается, что во время следующего домашнего матча против Барселоны в субботу болельщики команды устроят против "феномена" акцию протеста.
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Перед игрой фанатам раздадут 60 тысяч отпечатанных фальшивых купюр номиналом пятьсот евро у входа на стадион. На 12-й минуте эти "деньги" должны быть выброшены на поле. На банкнотах изображена голова некогда грозного нападающего Барселоны и Реала.
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