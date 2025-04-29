Вальядолид досрочно оформил себе вылет из Ла Лиги по итогам сезона. Как информирует AS, президент клуба Роналдо намерен продать свои акции и избавиться от этого "балласта". Сообщается, что во время следующего домашнего матча против Барселоны в субботу болельщики команды устроят против "феномена" акцию протеста.

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Перед игрой фанатам раздадут 60 тысяч отпечатанных фальшивых купюр номиналом пятьсот евро у входа на стадион. На 12-й минуте эти "деньги" должны быть выброшены на поле. На банкнотах изображена голова некогда грозного нападающего Барселоны и Реала.

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