Фанаты Расинга и Сарагосы недовольны тем, что руководство Профессиональной футбольной лиги назначает матчи на понедельник и пятницу. Об этом информирует Marca.

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В ближайшую пятницу в рамках 6 тура чемпионата состоится матч между Сарагосой и Расингом, и фанаты обеих команд планируют устроить совместную акцию протеста. Они намерены молчать стартовые 3 минуты матча, повернувшись спинами к полю.

Болельщики недовольны тем, что подобный график матчей совпадает с рабочими днями, из-за чего им тяжело посещать стадион. Также фанаты обеих команд недовольны "слишком высокими" ценами на билеты для матчей второго испанского дивизиона.

Отметим, что после 5 туров Сегунды Сарагоса лидирует в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании. Расинг занимает 6-е место.

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