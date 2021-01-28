В результате уличной схватки погиб 16-летний Джош Данн, сообщает The Irish Sun. По предварительной информации, в компании молодых людей вспыхнул конфликт из-за велосипеда. Среди них был и футболист Богемиана.

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После инцидента Джоша доставили в больницу с ножевыми ранениями, но спасти его жизнь не удалось. Другой участник конфликта находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Также в больницу попал 20-летний парень, но степень его травм не уточняется.

Богемиан уже выразил соболезнования близким родственникам Данна. "Все в клубе опустошены новостью о смерти Джоша при трагических обстоятельствах. Он был талантливым молодым футболистом, и его бывшие партнеры по команде и тренеры будут скучать по нему. Выражаем глубокие соболезнования его семье и друзьям", – говорится в Twitter клуба.

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