toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

В Иране позволили женщинам посещать матчи отбора ЧМ-2022 – болельщица повлияла на решение властей ценой своей жизни

11 сентября 22:55 26 Читати українською
В Иране позволили женщинам посещать матчи отбора ЧМ-2022 – болельщица повлияла на решение властей ценой своей жизни
Фанатка сборной Ирана / Фото theotheriran

В Иране ослабили неписаный закон, запрещающий женщинам находиться на стадионе во время футбольных матчей.

Али Раби, представитель иранских властей, выступил с громким заявлением о посещении женщинами футбольных матчей.

Самоубийство ради футбола: иранская женщина подожгла себя из-за запрета посещения стадиона

"Правительство соглашается на присутствие женщин на стадионах. На данный момент женщины могут посещать все матчи национальной команды Ирана", – цитирует Раби официальный сайт правительства Ирана.

ЧМ-2022: все матчи отбора будет возможность бесплатно посмотреть в YouTube

Напомним, недавно болельщица сборной Ирана подожгла себя, протестуя против своего ареста за просмотр футбольного матча. К сожалению, от полученных ожогов девушка умерла.

blog_ava
"Вийшли розхлябаними, провалили центр". Україна не мала права опускатися до такого рівня, Лунін і Коваленко – у запарі
11 сентября
1274
Теги
Мир Иран Иран ЧМ-2022
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
23
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук