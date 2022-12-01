Диктаторские власти в Иране привели к тому, что граждане страны болели против своей сборной.

Для многих иранцев вылет национальной команды с чемпионата мира в Катаре стал символом победы добра над злом. Это стало новым импульсом для протестов, которые власти жестоко подавляют. Только по официальным данным было убито около полутысячи человек.

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Очередной жертвой режима стал 27-летний Мехран Самак. Он находился в своем авто и нажал на звуковой сигнал, когда раздался финальный свисток, зафиксировавший поражение Ирана против сборной США. Это стоило парню жизни. Сотрудник полиции выстрелил ему в голову, сообщает The Guardian.

Позже выяснилось, что Самака знал полузащитник сборной Ирана Саид Эзатолахи. Они родом из одного города – Бандар-Анзели, где вместе играли за местную юношескую футбольную команду. "После вчерашней горькой потери новость о твоей смерти зажгла мое сердце. Когда-то маски спадут, все узнают правду. Это не то, чего заслуживает наша молодежь. Это не то, чего заслуживает наша нация", – написал Эзатолахи в Instagram.

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