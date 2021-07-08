Главный тренер Ромы Жозе Моуринью не хочет, чтобы его ставили в ряд с другими наставниками Интера.

"Конте сравнивают со мной? В истории клубов есть некоторые тренеры, с которыми никогда нельзя сравнивать.

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В Роме нельзя никого сравнивать с Нильсом Лидгольмом и Фабио Капелло. В Интере нельзя ставить рядом со мной и Эленио Эррерой", – ответил Моуринью, когда его сравнили с Антонио Конте, сообщает Football Italia.

Напомним, португальский специалист возглавлял Интер с 2008 по 2010 год. Под его руководством клуб одержал единственный требл в истории Серии А. "Нерадзурри" победили в чемпионате, Кубке Италии и Лиге чемпионов в одном сезоне 2009/10. Антонио Конте привел Интер к чемпионству в этом сезоне, после чего неожиданно разорвал контракт.

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