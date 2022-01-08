"Это самый важный гол в моей карьере? Думаю, да. Хотя я забиваю немного, поэтому для меня каждый гол особенный. В этом сезоне это уже второй мяч, и первый тоже был важным, поскольку я его забил в принципиальной встрече с Луго. Никогда не забуду и гол в составе молодежной сборной Украины на Мальте.

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Мог забить еще... Да, этот момент был еще лучше, но я пробил выше ворот. Мы хорошо разыграли угловой – так, как планировали на тренировке. У Вильярреала, кстати, очень хорошие стандарты, но мы их немного удивили своими заготовками.

Была ли недооценка со стороны Вильярреала? Мне показалось, что Вильярреал играл с максимальным настроем. У него не было несколько основных футболистов, поехавших на Кубок Африки, но наш состав тоже был не самым боевым. Лидеры атаки появились на поле только во втором тайме.

Конечно, нам приходилось много защищаться, и мы это хорошо делали. Понимали, что все команды Унаи Эмери – кубковые. Знали, что на двух предыдущих стадиях турнира участник 1/8 финала Лиги чемпионов забил 15 мячей, а три последних матча в Ла Лиге эта команда выиграла. Однако Спортинг победил, наш коллектив оказался хорошо готов к этой игре.

Желание выйти в следующий раунд Кубка Испании? Конечно, в Хихоне все ждут продолжения. Тем более что мы будем принимать Кадис на своем поле. Да, эта команда тоже выступает в высшем дивизионе, но дома Спортинг способен на многое", – поделился Милованов в интервью Команда№1.

Добавим, что гол украинца в ворота Вильярреала стал решающим и позволил хихонскому Спортингу продолжить борьбу в Кубке Испании, создав громкую сенсацию.

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