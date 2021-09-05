Поединок отбора к чемпионату мира-2022 Гвинея – Марокко, который был запланирован на 6 сентября, перенесен на неопределенный срок, сообщает CAF.

"Если они выйдут из дома, их убьют": капитан женской сборной Афганистана просит помощи у ФИФА

Отмена встречи вызванна захватом власти в стране военными. По разным данным, в столице страны раздаются выстрелы, также в плен попал президент Гвинеи.

После первого тура группового этапа Марокко лидирует в квартете I с тремя очками, Гвинея – вторая с одним зачетным баллом.

"Виходимо, а за 20-30 км стріляють "Градом": джокер із Чернігова починав у Шахтарі, шокований МЮ і рветься забити Динамо