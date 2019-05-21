В Грузии арестовали 11 футболистов по подозрению в организации договорных матчей

Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало 11 футболистов, которых подозревают в организации договорных матчей.

Среди задержанных футболистов восемь действующих и три бывших. Футболисты намеренно проигрывали матчи после получения денежных средств от организованной преступной группы, говорится на сайте СГБ Грузии.

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Первый договорной матч состоялся 2 апреля в рамках второй лиги: Гурия проиграла Мерани (1:3), пропустив два гола во втором тайме по договоренности. Второй случай произошел 19 мая в высшей лиге, Вит-Джорджия проиграл Динамо Батуми (0:2).

Заработок преступной группы составил около 34 тысяч долларов. На данный момент ведется расследование по факту подкупа спортивных соревнований, который предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

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