toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ - АСТОН ВИЛЛА

В Германии запасной игрок "привез" пенальти, находясь за пределами поля

07:30 110 Читати українською
В Германии запасной игрок "привез" пенальти, находясь за пределами поля

В матче второй Бундеслиги состоялся курьезный эпизод, который едва не стоил очков одной из команд

23-летний новичок Хольштайн Киля Михаэль Ебервайн вместе с другими футболистами разминался и следил за игрой за воротами своей команды. В это время форвард Бохума Сильвер Ганвула обработал передачу с фланга, вошел в штрафную и пробил. Мяч пролетел мимо ворот, но его на самом лицевой линии остановил Ебервайн. Главный арбитр матча Тимо Герах после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал Ганвула.

Галатасарай – Реал: Зидан пытался объяснить Йовичу тактическую схему, но форвард не понял ни слова – курьез недели

К счастью для Ебервайна, его партнеры сумели забить победный гол во втором тайме и получить необходимые три очка в матче с одним из аутсайдеров.

Битви на Олімпійському, Яремчук дає вогню, побиття лідерів у Європі та успіхи топів УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах

blog_ava
Голкипер пропустил в свои ворота, празднуя несуществующий гол – фиаско дня
06:00
164
Теги
Германия футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
9
мин
Ливерпуль
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук