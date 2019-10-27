В Германии запасной игрок "привез" пенальти, находясь за пределами поля

В матче второй Бундеслиги состоялся курьезный эпизод, который едва не стоил очков одной из команд

23-летний новичок Хольштайн Киля Михаэль Ебервайн вместе с другими футболистами разминался и следил за игрой за воротами своей команды. В это время форвард Бохума Сильвер Ганвула обработал передачу с фланга, вошел в штрафную и пробил. Мяч пролетел мимо ворот, но его на самом лицевой линии остановил Ебервайн. Главный арбитр матча Тимо Герах после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал Ганвула.

Галатасарай – Реал: Зидан пытался объяснить Йовичу тактическую схему, но форвард не понял ни слова – курьез недели

К счастью для Ебервайна, его партнеры сумели забить победный гол во втором тайме и получить необходимые три очка в матче с одним из аутсайдеров.

Битви на Олімпійському, Яремчук дає вогню, побиття лідерів у Європі та успіхи топів УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах